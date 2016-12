Executivo disponibiliza 102 mil euros para coletividades



Sob a presidência do Dr. Serafim China Pereira, reuniu no dia 12 de setembro, a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.

Segundo informação divulgada, dos assuntos tratados destaque para a decisão unânime do executivo municipal em disponibilizar o montante global de 102 mil euros, tendo em vista apoiar 31 coletividades de natureza diversa e desta forma, auxiliar a execução dos respetivos planos de atividades durante o ano em curso.

Neste âmbito, o executivo decidiu atribuir: 2.500 euros à Associação Grupo Folclórico de S. Nicolau (Cabeceiras de Bas-to) tendo em vista apoiar as despesas tidas com a construção da sua sede; 500 euros à Associação Encanto Radical, para ajudar a suportar despesas inerentes à organização de iniciativas de âmbito desportivo e recreativo, como paintball, caminhadas, escaladas, assim como a participação em diversas ações promovidas pela Câmara Municipal; 10.000 euros ao Atlético Cabeceirense destinados à realização de obras de beneficiação do seu parque desportivo e rel-vado, assim como para a dina-mização de atividades des-portivas com especial incidência na formação de jovens na prática desportiva; 1.000 euros à ARCA – Associação Recreativa e Cultural do Arco de Baúlhe para fazer face a despesas tidas com a realização do Corso Carnavalesco que a coletividade promove anualmente; 250 euros à Fábrica da Igreja de S. Nicolau de Cabeceiras de Basto no âmbito do apoio concedido para a organização da Via Sacra que se realizou na sexta-feira Santa; 500 euros para a Associação Nacional dos Criadores de Gado de Raça Barrosã, no âmbito da organização do XXVI concurso Pecuário de Raça Barrosã que teve lugar no passado dia 23 de agosto e onde anualmente participam vários produtores/cria-dores de Cabeceiras de Basto; 2.000 euros à Fábrica da Igreja Paroquial de Refojos de Basto (S. Miguel) destinados a su-portar as despesas com a edição do livro ‘O Arcanjo Miguel’; 10,000 euros à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Arco de Baúlhe, destinado a apoiar a construção das novas instalações; 25.000 euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, tendo em vista apoiar a execução das atividades previstas em plano de atividades daquela agremiação; 500 euros à ANAP – Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Nuno Álvares de Pedraça para apoiar despesas com a realização de iniciativas de âmbito desportivo, cultural, recreativo de que se destaca a criação de uma equipa de futsal; 5.500 euros ao Desportivo do Arco de Baúlhe destinado às camadas jovens; 400 euros ao ArcoBike Clube para a realização de diversas ações de índole desportivo e recreativo a levar a efeito durante o corrente ano; 750 euros ao Clube de Ténis São Miguel destinado a atenuar despesas com a dinamização da modalidade de ténis através de diversas turmas de formação; 16.500 euros à Banda Cabeceirense para ajudar a suportar as despesas anuais com a Escola de Música; 500,00 euros aos Cavaquinhos da Raposeira; 300,00 euros ao Arco Rotações Clube para ajudar a suportar as despesas com o XIV passeio de Mo-tos TT ; 4.500 euros ao Grupo Desportivo de Cavez destina-dos à promoção do futebol masculino e à realização do torneio quadrangular de futebol ‘Marlene Pereira’; 300,00 euros à As-sociação Recreativa, Despor-tiva, Cultural e Social 'Os Ami-gos da Faia' para a realização do 2.º encontro de cantares ao desafio de Basto; 1.500 euros à ACDSNB - Associação Cultural e Desportiva de S. Nicolau pa-ra a organização do ‘Concurso Nacional de Pesca Desportiva’; 1.000 euros ao Cavez Clube de Caça e Pesca no âmbito da organização do Torneio de Futsal Masculino; 4.250 euros para a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Martinho do Arco de Baúlhe para apoiar as Festas de Nossa Senhora dos Remédios; 500 euros à Associação Bravos da Concertina de Refojos destinados à organização de inicia-tivas diversas a levar a cabo no âmbito do plano de atividades; 500 euros à Associação de Defesa dos Interesses Agrícolas, Florestais e Animais – As Chegas para a realização de Chegas de Bois; 250 euros à Liga dos Combatentes para apoiar as diversas atividades da instituição; 250 euros à Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga para atividades de solidariedade social que esta associação desenvolve e presta aos deficientes visuais do distrito de Braga; 750 euros à ANDDI Portugal – Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual, para apoiar 2 atletas de Cabeceiras de Basto no âmbito da participação no 3.º Campeonato da Europa Open de Atletismo S. Down; 1.000 euros para o Clube de Pra-ticantes de Ralis de Basto ten-do em vista apoiar as despesas tidas com a realização do 3.º Rali de Cabeceiras de Basto; 500 euros ao Grupo Motard ‘Os Bastos’ para despesas com a realização do seu convívio anual; 10.000 euros à Contacto Futsal Clube, para apoiar a participação em diversas competições de futsal, como pré-escolas, escolas, infantis, iniciados, juvenis, juniores e seniores; 250 euros à AVICA – Associação de Vizinhos de Cambezes para a realização de diversas iniciativas; 250 euros à A.V.V. Associação Vilela Com Vida para as ações de âmbito cultural e recreativo.