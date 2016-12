COMUNICADO

Atlético Cabeceirense não inscreve equipa sénior no Campeonato Distrital da A.F. de Braga



A Comissão Administrativa do Atlético Cabeceirense, vem por este meio comunicar a todos os associados, adeptos e público em geral que o Atlético Cabeceirense, devido à redução de verbas atribuídas pelas Entidades competentes e também pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto não poderá participar na presente Época Desportiva 2014/2015 com a equipa sénior no campeonato Distrital da Associação de Futebol de Braga.

Assim, somos a informar o seguinte:

O Atlético Cabeceirense entre os meses de junho e setembro de 2013 procedeu a beneficiação do relvado do Estádio Municipal (remoção total do piso existente e sementeira total de um novo relvado);

O Atlético Cabeceirense celebrou em 21-12-1987 e em 27-12-1995, dois Protocolos com Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, para vigorarem pelo período de 30 e 50 anos respectivamente, tendo através destes protocolos sido feita pela autarquia a cedência a este clube das instalações do Parque Desportivo Municipal, mais conhecido por Estádio António José Queirós Gomes Pereira.

A Câmara Municipal apesar da cedência antes referida, poderá utilizar o Parque Desportivo Municipal ou ceder a sua utilização, sempre que o entenda por conveniente, para fins desportivos, recreativos ou culturais, destinados à comunidade concelhia, desde que o período de utilização não colida com a realização de provas organizadas pelos Organismos Desportivos Oficiais e em que o Atlético Cabeceirense participe.

Nos últimos anos a Câmara Municipal atribuía ao Atlético Cabeceirense uma verba específica de pelo menos 11.000,00 €, para apoiar a realização de obras e trabalhos de beneficiação nas instalações desportivas. Este ano, a verba atribuída pela Câmara para este fim, ao Atlético Cabeceirense foi de apenas de 5.000,00 €, havendo deste modo de um ano para o outro uma redução de 6.000,00 € , pelo que o Atlético Cabeceirense parte para a nova época desportiva com um défice negativo.

A verba atribuída pela Câmara Municipal no presente ano no valor de 5.000,00 € para apoio na beneficiação de instalações desportivas, é notoriamente insuficiente face aos encargos já assumidos pelo Clube, com a execução do novo relvado no Estádio.

O Atlético Cabeceirense, apesar de já ter constituído a equipa sénior (tendo inclusive organizado e participado na Taça do Município, onde estiveram presentes todas as equipas que praticam futebol de 11 no nosso concelho) com jogadores maioritariamente naturais e residentes no concelho de Cabeceiras de Basto, que de uma forma gratuita e abnegada, estavam disponíveis para vestir a camisola deste Clube, não pode, face à redução de apoio financeiro, inscrever a equipa sénior no quadro competitivo da Associação Futebol de Braga.

Informamos, ainda, todos os sócios, simpatizantes e público em geral, que o Atlético Cabeceirense inscreveu duas equipas de formação (juniores e juvenis) na Associação Futebol de Braga, e vai continuar a aposta na formação, se possível com competição de crianças dos 5 aos 10 anos (Petizes, Traquinas e Benjamins), tendo atualmente mais de 80 crianças e jovens a praticar desporto com o emblema do nosso clube.

Por último, agradecemos e pedimos desculpa a todos os atletas, treinadores, sócios, patrocinadores, simpatizantes e público em geral por não termos conseguido inscrever a equipa sénior do Atlético Cabeceirense. Esperamos, no entanto, que no mais curto espaço de tempo possível, consigamos com a ajuda de todos, continuar a levar bem alto este Grande Clube, O Atlético Cabeceirense.